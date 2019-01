LINO MALVISI

È mancato ai suoi caridi anni 90Lo annunciano con dolore i figli Paolo con Giovanna e Gianfranco con Simona, la figlia Enrica, i nipoti Mattia, Alessandro, Davide, Fabio ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 21 alle ore 9.30 partendo dalla camera mortuaria di Busseto per la Chiesa Parrocchiale, indi proseguirà per la cremazione.Il S. Rosario sarà recitato questa sera in Chiesa Collegiata dopo la S. Messa Vespertina delle ore 18.00.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al Dott. Paolo Mezzadri.Non fiori ma offerte alla Pubblica Assistenza ed alla Lega contro i Tumori di Busseto.20 gennaio 2019