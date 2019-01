ADRIANO ROSSINI

È mancato all'affetto dei suoi cari(Insegnante scuola media Zani")di anni 80Lo annunciano il fratello Valter con Ernestina, i nipoti Antonello e Monica con le rispettive famiglie.I funerali avranno luogo domani lunedì alle ore 14.30 nella parrocchiale di S. Michele ove il caro Adriano sarà fatto giungere dall'Ospedale di Vaio per le esequie. Seguirà la cremazione.Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla liturgia del commiato.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18.30 nella chiesa di S. Michele.Un particolare ringraziamento i familiari rivolgono alla dott. Loriana Medici e a tutto il personale del reparto di Neurologia dell'Ospedale di Vaio.Un grazie di cuore a Greta e al figlio Andres.20 gennaio 2019"Ï Bonatti LinoLe anime dei buoni sono fra le braccia di Dio.Riposa in pace caroPaola.20 gennaio 2019I compagni di classe dell'Istituto Stanga" di Cremona ricordano con affetto e stima l'indimenticabile amicoe partecipano commossi al dolore dei famigliari.20 gennaio 2019"Addio mio caro amicotra l'altro non avrò mai più la gioia della tua confidenza, la saggezza dei tuoi consigli e l'immenso sollievo di essermi confidato con te con assoluta tranquillità.Mi mancherai TANTO.Adriano Bergamaschi.20 gennaio 2019grazie per essere stato il mio punto di riferimento unico e costante.Bianca.20 gennaio 2019