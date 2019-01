ENORE BENNA

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il triste annuncio la moglie Luisa, i figli Patrizia, Alberto con Carmen, Gianmarco e Nicolò e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 21 c.m. alle ore 15 nella chiesa di Bedonia.Il S. Rosario sarà recitato nella chiesa di Collecchio questa sera alle ore 19.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 gennaio 2019Presidente, Vice Presidenti, Consiglieri di Amministrazione e Direttore del Consorzio del Prosciutto di Parma sono vicini alla cara Patrizia per la scomparsa del papà Sig.20 gennaio 2019Cara Patty i tuoi colleghi si stringono a te in questo doloroso momento per la perdita del tuo papà, Sig.20 gennaio 2019Le famiglie del condominio Casa Nostra edificio B sono vicine ai famigliari per la perdita del caro20 gennaio 2019