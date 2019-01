CROCE

È mancata all'affetto dei suoi cari RENATA LUCIANA EVITA GARDONI IN AGOSTINI



di anni 68



Ne danno il triste annuncio il marito Pietro, la figlia Francesca, le sorelle Luciana e Ivana, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo domani lunedì 21 gennaio partendo alle ore 14.30 dalle Piccole Figlie per la chiesa di San Giovanni Battista in via Anna Frank, proseguiranno per il Tempio di Valera.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.00 presso la stessa chiesa.



Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.



I famigliari ringraziano sentitamente il Prof. Giorgio Bordin e i suoi colleghi per la grande umanità e professionalità dimostrate.



Un grazie di cuore a suor Clorinda per la sua costante presenza e alle care Era e Keti per il sostegno e il prezioso aiuto. Parma, 20 gennaio 2019



Ciao RENATA



sarai sempre nei nostri cuori.



Luciana e Ivana. Parma, 20 gennaio 2019



Paolo e Giovanni Agostini, unitamente alle loro famiglie si uniscono al dolore di Pietro, Francesca, Luciana e Ivana per la scomparsa della cara RENATA LUCIANA EVITA GARDONI Parma, 20 gennaio 2019



Siamo vicini all'amico Pietro e a Francesca per la perdita della cara RENATA



Paolo Costa e lo staff dello studio. Parma, 20 gennaio 2019



I condomini del condominio Cecilia di via Tonani 4, partecipano commossi al lutto di Luciana e famiglia per la scomparsa della sorella RENATA GARDONI AGOSTINI



e porgono sentite condoglianze. Parma, 20 gennaio 2019