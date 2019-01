CLEMENTINA PELLEGRINI

È mancataInsegnante Elementaredi anni 95A funerali avvenuti lo annuncia la figlia Maria Enrica unitamente ai parenti tutti.Si ringraziano tutti coloro che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza.20 gennaio 2019Ezio, Camilla e Michele con Francesca si uniscono al dolore di Enrica e famiglia per la scomparsa della cara20 gennaio 2019Ornella e Valter, Anna e Mauro, Giovanna e Riccardo, Anna e Fabrizio sono vicini ad Enrica per la scomparsa della cara mamma20 gennaio 2019I condomini del condominio di P.le Dalla Chiesa 7 Parma, esprimono profondo cordoglio ai famigliari per la scomparsa della signora20 gennaio 2019