FRANCO RIGHI

Ci ha lasciatodi anni 84Ne danno il triste annuncio la moglie Bruna, la figlia Cinzia con Roberto, la sorella Celestina, il fratello Giacomo, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 22 gennaio alle ore 10.15partendo dalla sala del commiato C.O.F.in viale Villetta 16/a, per la chiesa di San Benedetto, indi al cimitero della Villetta.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.20 gennaio 2019Ï Luca, Gianni e Gabriella BassiÏ Famiglia Zanichelli BrunoÏ Loredana Lombardi e famigliaÏ Angela, Dante e MauroÏ Papi Germana Gina Franco Roberta Andreasei stato un uomo speciale, buono, serio, onesto, solare e allegro.È stato veramente un onore averti come marito e papà.Ti vogliamo un bene immenso.Bruna e Cinzia.20 gennaio 2019Celestina e Giacomo con i nipoti Angela, Paolo e Marco si uniscono con affetto al dolore di Cinzia e Bruna per la scomparsa del carissimo20 gennaio 2019I cugini Iride, Vanna, Ines, Claudio, Rosanna e Luciano partecipano al dolore della famiglia per la perdita del caro20 gennaio 2019Cinzia...il mio abbraccio possa essere di conforto a te e mamma Bruna per la perdita di papàCon affetto Ivana.20 gennaio 2019che sia colmo di luce il cammino che ti condurrà alla Casa del Padre.Maurizio e Leila.20 gennaio 2019La famiglia Bellinghi è vicina a Bruna e Cinzia per la scomparsa del caro20 gennaio 2019grazie per tutto il bene che ci hai dato ti porteremo sempre nel nostro cuore.Antonella Ivan Marco e famiglie.20 gennaio 2019