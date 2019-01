ITALINA AFFANNI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 92Lo annunciano con immenso dolore il figlio Roberto, il nipote Andrea con Marika e il piccolo Enrico, la sorella Anna, i cognati Abele con Franca, Enrica, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 22 gennaio alle ore 10.30 con partenza diretta dall'Ospedale Maggiore per il cimitero della Villetta.Un particolare ringraziamento al dott. A. Artoni per la professionalità ed umanità dimostrate e a tutto il personale medico e paramedico della Clinica Geriatrica Stroke Care dell'Ospedale Maggiore.Si ringraziano inoltre il medico curante dott. P. Tarasconi e le signore Katerina e Nadia per le amorevoli cure prestate.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21 gennaio 2019CiaoTi ricorderemo sempre con affetto.Nadia e famiglia Parmigiani.21-1-2019