ADRIANA MAGNANI

È tornata alla casa del Padredi anni 81Lo annunciano le figlie Patrizia e Daniela con Roberto, i nipoti Matteo con Benedetta, Andrea con Chiara, Lorenzo e Riccardo, Luca con Sara.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la parrocchia San Paolo in via Grenoble.Data e ora dei funerali verranno comunicati con un successivo annuncio.21 gennaio 2019Ï Fausto Aimi e famigliaCon tanto affetto siamo vicini a Patrizia e Daniela per la perdita della carissima mammaVanna, Franco, Catia e Gessica.21 gennaio 2019Le famiglie Ovidio e Franco Avanzini, Luciano Bizzi, Amneris Tenedini, Antonia Saccani, Angela Colla, Paolo Boschi sono vicini a Patrizia e Daniela per la perdita della cara mamma21 gennaio 2019Claudio e Lucia, Milena, Patrizia, Giulia, Alessio e Alessandra, Roberta e Raffaele partecipano al dolore di Patrizia e Daniela per la scomparsa della mamma21 gennaio 2019