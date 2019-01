ALBINA SCAFFARDI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Lo annunciano i figli Maria Rosa e Gianpiero, il genero Attilio, la nipote Deborah con Gianluca, Giulia e Gabriel, il fratello, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma, per la chiesa parrocchiale di Pessola ove alle ore 11.00 si svolgerà il rito funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera presso la chiesa di Pessola alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e anticipato ringraziamento.21 gennaio 2019Ï Fam. Naide PambianchiÏ Giovanni, Luigi Coppelletti e famiglieÏ Pietro Scaffardi e famigliaÏ Amelia MogliaÏ Mauro, Alba, RamonaÏ Ines, Giuliano PettenatiÏ Fam. Marco Oppimitti e figliÏ Anna TartariÏ Giovanni VernazzaÏ Fam. Marco BarchiÏ Fam. Edoardo PalombariÏ Famiglia Renato OppimittiCiao ziasarai sempre nei nostri cuori.Ireneo, Paola, Matteo, Valeria.21 gennaio 2019Cara ziarimarrai sempre nei nostri cuori.Giannina, Lucia, Alessia, Simone e famiglie.21 gennaio 2019Diletta e Giancarlo Cantelli con Anna Clara, insieme a Francesca, Giovanna e Damiano si stringono con tanto affetto a Deborah e sono vicini a tutta la sua famiglia, nel dolore per la perdita della cara nonna21 gennaio 2019Ricordando con affetto ziaDon Angelo e Cristina sono vicini a Maria Rosa e Gianpiero.21 gennaio 2019Il Circolo La Costa è vicino a Gianpiero e Maria Rosa per la perdita della cara mamma21 gennaio 2019