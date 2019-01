ANTONINO PORRETTA

È mancato all'affetto dei suoi cariProf.Lo annunciano con profonda tristezza la moglie Fili, Sebastiano e Paola, le care nipoti Francesca e Sara.I funerali avranno luogo martedì 22 alle ore 10.15 nella chiesa parrocchiale Maria Immacolata.Il Santo Rosario sarà recitato nella stessa chiesa lunedì 21 alle ore 20.45.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Fili e Sebastiano ringraziano di cuore l'amico dott. Manrico Guerra per le amorevoli cure prestate.21 gennaio 2019Ï Paolo e AuroraÏ Carla, Filippo e GiangiNello, Margherita, Marco, Tommy sono vicini in questo triste momento all'amico Sebastiano ed alla mamma Fili per la perdita del caro21 gennaio 2019Rosetta Riccobene e famiglia partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa di21 gennaio 2019Silvana Mutti insieme ai propri figli si stringe con affetto a Fili, Sebastiano e Paola, Sara e Francesca nel ricordo del caroProf.persona di profonda cultura e rettitudine.21 gennaio 2019