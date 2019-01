ALIDE MANICI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 98Ne danno il triste annuncio la moglie Nella e il nipote Roberto.I funerali avranno luogo martedì 22 c.m. alle ore 13.30 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano, Via Pezzani, 27 per la parrocchiale di Anzolla.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Anzolla.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21- 01- 2019Ï Elsa, Gino e DanieleIole, Iside, Giandomenico, Luciana, Rita, Maria e famiglie piangono con zia Lina, Roberto e Giuliana la perdita del caro zio21 gennaio 2019Pietro, Paola e Maria Chiara partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa di21 gennaio 2019