CROCE

È tornata alla Casa del Padre FRANCA SERVENTI IN VOLTA



Lo annunciano il marito, i figli, le nuore, i nipoti.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.45 presso la Chiesa di Maria Immacolata di via Casa Bianca.



Il funerale si svolgerà nella stessa Chiesa giovedì 24 c.m. alle ore 15.00. Parma, 23 gennaio 2019



Ï Margherita e Guido Prati



Ï Albertina, Maria, Emanuele, Luciana Gabba



Ï Famiglia Gabriele Trombi



Ï Gabriella Vigna



Ï Milena e Luigi Vignoli



Ï Gruppo Scout Parma 8



Ï Fam. Zeppellini



Ï Paola e Franca Reale



Ï Umberto, Lorenza



Annamaria, Pier Giorgio e Adriana con le rispettive famiglie sono vicini al fratello Silvestro e ai nipoti per la perdita della cara FRANCA Parma, 23 gennaio 2019



Grazie, cara FRANCA



per i tanti anni di affetto che ci hai dato.



Ci mancherai, e tanto.



Carlo, Michele, Rossana. Parma, 23 gennaio 2019



I vecchi scout dell'ASCI e le vecchie guide dell'AGI si uniscono con grande affetto a Silvestro e alla famiglia Volta nel ricordo dell'indimenticabile FRANCA Parma, 23 gennaio 2019



Ï Mirella, Enver, Sara, Aldo e Clara



Un ultimo saluto alla mia carissima amica FRANCA



Giorgia. Madregolo, 23 gennaio 2019



Pupa e Luciano Cacciani partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della cara amica FRANCA SERVENTI Parma, 23 gennaio 2019



I condomini, gli inquilini e l'Amministratore del Condominio Vitali di via Vitali, 1 partecipano commossi al dolore della famiglia per la perdita della Sig.ra FRANCA SERVENTI IN VOLTA Parma, 23 gennaio 2019