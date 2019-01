ROBERTO ABLONDI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 73Con profondo dolore l'annunciano la moglie Bianca, il figlio Giovanni con Elisa, i fratelli, la sorella, il cognato, la cognata, i nipoti e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14,30 nella chiesa parrocchiale di Casaselvatica, con partenza alle ore 14.15 dalla Camera Mortuaria della Casa Protetta di Berceto, indi al Cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento ai Volontari della C.R.I. di Berceto.23 gennaio 2019Ï Ablondi Gabriella Silvana e famiglieÏ Vittorina Stefani e famigliaÏ Angela, Romano, Marianna e famiglieI dirigenti e i soci della Turismo Sportivo e i campeggiatori de I Pianelli si stringono accanto a Giovanni per la perdita del caro papà23 gennaio 2019É con profondo cordoglio che ci stringiamo alla famiglia Ablondi condividendo il loro grande dolore per la scomparsa del nostro caro amicoe porgendo, in questo triste momento, le nostre più sentite condoglianze alla moglie Bianca ed al figlio Giovanni.Federica, Diamante e Franco Scrinzi.23 gennaio 2019Profondamente addolorati partecipiamo al lutto di Giovanni, Bianca ed Erio per la prematura scomparsa diMarco, Susanna, Pietro e Michela.23 gennaio 2019Con tanto affetto siamo vicini a Giovanni, Bianca e Erio per la perdita del caroClaudio, Luisa e Ines.23 gennaio 2019L'Associazione «Salti del Diavolo» unita a tutta la comunità di Chiastre piange l'amicoe si stringe a Bianca, Giovanni e fratelli.23 gennaio 2019CiaoMassimo e Barbara.23 gennaio 2019La Dirigenza e i giocatori della A.S.D. Terre Alte Berceto sono vicini a Giovanni in questo momento per la perdita del caro padre23 gennaio 2019Ciaosei stato un grande amico.Bruna, Antonia, Paolo Abelli.23 gennaio 2019