MARIA GORRERI

É mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano il marito Giuseppe, la figlia Martina con Paolo e il piccolo Mattia, la mamma, il fratello, la zia, le nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.45 partendo dalle «Piccole Figlie» indi per il Tempio di Valera.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie a tutto il personale medico e paramedico del Reparto «Hospice» delle «Piccole Figlie».23 gennaio 2019Ï Manola, Claudio e famigliaÏ Famiglia FerrariÏ Petrazzoli Andrea e figliCiaosei stata una mamma unica, spero che con mio figlio riuscirò ad essere brava la metà di quello che sei stata tu con me.Mi manchi e mi mancherai per sempre.Tua, Marti.23 gennaio 2019I cugini Olivieri con Adriano Paini e le rispettive famiglie sono vicine in questo triste momento a Beppe, Martina, Achille e Liliana per la perdita della cara23 gennaio 2019Le giornate trascorse insieme in allegria ed il tuo sorriso contagioso saranno per noi il ricordo più bello.CiaoI tuoi amici della 3°C.23 gennaio 2019Ciaoamica di sempre, noi ti ricorderemo con il tuo sorriso dolce, la tua ironia e la tua immancabile disponibilità...Sei stata con noi ogni giorno e lo sarai per sempre.Un abbraccio forte a Beppe e Martina.Anna, Barbara, Giovanna e Silvana.23 gennaio 2019Claudio partecipa al grande dolore dell'amico carissimo Beppe Ghillani e famiglia per la perdita della cara signora23 gennaio 2019Beppe e Martina vi siamo molto vicini in questo triste momento per la perdita diMarco e Marina, Michele e Barbara, Carlo e Patrizia.23 gennaio 2019I condomini e l'amministratore del condominio Gemini partecipano commossi al dolore della famiglia Ghillani per la perdita della cara23 gennaio 2019La famiglia Petrazzoli è vicina ai familiari per la perdita della cara23 gennaio 2019Gli insegnanti e gli iscritti al Corso Serale Montebello e Pezzani si uniscono al dolore del loro amico Beppe e della figlia Martina per il lutto che li ha così gravemente colpiti per la prematura scomparsa della cara23 gennaio 2019Gli amici di sempre: Stefano, Ombretta, Luca, Stefania, Carlo, Floriana, Edoardo e Aldo si stringono a Beppe per la perdita della cara23 gennaio 2019Siamo vicini in questa triste circostanza ai famigliari per la perdita della caraFamiglie Bergamaschi.23-1-2019I condomini e l'amministratore del Condominio S. Pietro via Milano 20/22 si uniscono al dolore di Giuseppe e Martina per la perdita della loro cara23 gennaio 2019Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo.Siamo vicini a Beppe, Martina in questo momento di dolore per la scomparsa della caraFamiglia Longari.23 gennaio 2019Dirigente Scolastico, docenti, personale e alunni dell' Ite Melloni si uniscono al grande dolore del caro Giuseppe Ghillani e della figlia Martina per la prematura scomparsa della moglie, signora23 gennaio 2019I colleghi dell'Associazione Parmense Educazione Motoria e Sportiva sono vicini al carissimo amico Beppe per la prematura scomparsa della mogliee lo abbracciano con affetto.23 gennaio 2019I colleghi della Piscina: Lino, Paolo, Ciro, Anna, Roberto ed Ilenia sono vicini a Beppe in questo triste momento per la perdita di23 gennaio 2019<+T>Enzo e Alda, profondamente addolorati, sono vicini a Beppe e Martina per la perdita della cara23 gennaio 2019