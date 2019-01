FERNANDA ZONI

Si è spenta nella Grazia di Diodi anni 74Ne danno il triste annuncio il fratello Marco con Valeria, i nipoti Marco, Roberta, Carlotta, Caterina.Il funerale si svolgerà domani giovedì 24 gennaio alle ore 14,10 nella chiesa dello Spirito Santo (Str.S.Eurosia).Questa sera alle ore 19,30 si terrà il Santo Rosario presso la Cappella della Casa di Cura Città di Parma.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si desidera ringraziare tutto lo Staff medico e paramedico del Reparto di medicina diretto dal Prof. Quariglia per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore alle amiche Carla, Rosanna, Violina.23 gennaio 2019Ï Ivano, Carla, Erica FerrariÏ Alfredo, Germano, Roberta FochiÏ Vittorio, Patrizia e LuisaÏ Maura e CorradoÏ Roberto, Silvana CeciÏ Sonia MarconiMassimo e Gianna sono fraternamente vicini a Marco per la perdita della sorella23 gennaio 2019Sinceramente addolorati per la perdita della carissimapartecipano al dolore dei familiari Carla e Angelo, Rosanna, Veronica e Luca.23 gennaio 2019Virginio, Tilla e Michele Minari partecipano al lutto dell'amico Marco Zoni per la perdita della sorella23-1-2019