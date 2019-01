LOREDANA MANINI

Ci ha lasciato la nostra caraL'annunciano con dolore il marito Adriano, la figlia Enrica con Paolo e l'adoratissimo Giovanni.I funerali avranno luogo giovedì 24 c.m. alle ore 14,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la Chiesa Parrocchiale di Gaione.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa di Gaione.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Gorreri; al Dott. Personeni dell'Istituto Humanitas ed al Dott. Rubino, unitamente a tutto il personale del Reparto di Angiologia dell'Ospedale Maggiore.Un sentito grazie alla cugina Ornella ed alla zia Alessandra per il loro affetto.23 gennaio 2019Ï Paola, Patrizia e famiglia MoraÏ Germano ComelliÏ Silvana e Franco AzzaliCara nonnati porterò sempre nel mio cuore.Tuo Giovanni.23 gennaio 2019Amministratore e condomini del Condominio Ariston 5 di P.le M. Buonarroti 5 sono vicini alla famiglia per la perdita della cara23 gennaio 2019Luca e Anna Ciobani sono vicini ad Enrica e Adriano per la scomparsa della cara23 gennaio 2019Caragrazie per la tua sincera amicizia, ti ricorderemo per sempre.Siamo vicini nel dolore ad Adriano ed Enrica.Ivana, Paola, Paolo, Giulia, Marco e famiglie.23 gennaio 2019Maurizio Campari è vicino a Enrica per la perdita della cara mamma23 gennaio 2019Siamo vicini ad Adriano ed Enrica in questo triste momento per la scomparsa della caraBetty, Raniero, Martina e Silva.23 gennaio 2019Avalle Paolo con Milena, Gennari Giovanni con Gabriella, Piccioni Paolo con Marisa e le rispettive famiglie sono vicini all'amico Adriano per la perdita della cara23 gennaio 2019Gabriele, Alessandra, Alice, Giacomo, Pietrandrea e Floredana sono vicini con molto affetto a Enrica, Paolo e Giovanni nel ricordo della cara23 gennaio 2019