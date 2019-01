GINA TIBALDI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio i figli Giorgio e Maddalena, il genero, la nuora, i nipoti Marta e Giovanni, le cognate e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo alle ore 14.00 dal Santuario «Madonnina delle Grazie» di Bardi, per la chiesa Parrocchiale di Rocca Nuova di Varsi, ove alle ore 14.30 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dottor Gabriele Gianlupi, al Dottor Giovanni Martino ed a tutto il personale della Casa di Riposo «Villa Mater Gratiae» di Bardi per le amorevoli cure prestate.24-1-2019Ï Famiglie Barborini e FerrariÏ Massimo, Nadia, MassimilianoÏ Fratelli Pini e famiglieÏ Maria Luisa, Paola, Amedeo e famiglieSiamo vicini a Giorgio e Maddalena e famiglie per la perdita della mammaAnna, Cristina, Fabio e Sofia Oriani.24 gennaio 2019Vittoria e figli piangono con Giorgio, Maddalena e famigliari tutti la cara24 gennaio 2019