STEFANIA PINOLINI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 63Ne danno il triste annuncio il marito Giuliano, unitamente ai figli Alessandro con Isabella ed Elisa con Alessandro.I funerali si svolgeranno domani, venerdì 25 gennaio alle ore 10,00partendo dalla Sala del commiato Cof. di Collecchio,in via P.F. Carrega 12/a, per la chiesa parrocchiale di Sala Baganza, indi al Tempio della cremazione di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare per le cure prestate a tutto il personale medico e paramedico del reparto di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma ed in particolar modo al dott. Antonino Musolino e al suo staff.24 gennaio 2019Ï Valeria e Filippo FochiÏ Galliano Bussoni e GiulianaÏ Denise, Maria e Valter MaghenzaniÏ Gloria, Nadia e Carlo GruppiÏ Ornella e Armando Gorreriti ricorderemo sempre con affetto e la voglia di vivere, te ne sei andata troppo presto.Cognati e cognate: Clementina, Giuliano, Luciana, Eros, Ivano, Franca, Sergio, Mariella e rispettive famiglie.Siamo vicini a Giuliano, Alessandro ed Elisa.24 gennaio 2019Mauro, Liliana, Alessandro, Marco, Alice Romanini sono vicini a Elisa e familiari per la perdita della cara24 gennaio 2019L'Orchestra Rosella e Marco e tutto il fan club sono vicini in questo triste momento alla famiglia Ferrarini per la perdita della cara24 gennaio 2019Ciaoresterai sempre nei nostri ricordi per le avventure, i viaggi e le risate che con te abbiamo condiviso.Rodolfo e Liliana, Alessio, Erica, Fabio e Iris.24 gennaio 2019Siamo vicini a Elisa in questo triste momento per la perdita della cara mammaConcetta, Marco, Eleonora, Rita, Marianna, Nina, Pamela.24 gennaio 2019Titolari e colleghe di Studio partecipano al dolore di Elisa per la perdita della cara mamma24 gennaio 2019Caracompagna di anni di lavoro.Hai combattuto una dura battaglia con tanto coraggio.Un bacio dalle tue ex colleghe e colleghi e un abbraccio alla tua famiglia.24 gennaio 2019Vincent Lalla, Giorgio Marzia, Camillo Wilma, Franco Bruna si stringono nel dolore a Giuliano per la perdita dell'amatissima24 gennaio 2019