IVONNE QUARANTELLI

È mancata ai suoi caridi anni 80Ne danno il doloroso annuncio il marito Giuseppe, i figli Donatella con Paolo e Paolo con Carmen, i nipoti Cecilia, Alberto, Edoardo e Samuele, la sorella Maria Cristina, cognati, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 25 gennaio alle ore 10.30 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Fornovo indi al Tempio della Cremazione.Una Veglia di Preghiera questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.24 gennaio 2019Ï Alessandro Santini e SimonaÏ Famiglie Daniele e Pier Paolo GiuffrediCiaograzie per i tuoi preziosi insegnamenti.Sei stata per me come una mamma.Arriverderci.Mariolina.24 gennaio 2019Le cognate Rina, Anna, Paola e Mara e rispettive famiglie sono vicine a Giuseppe, Donatella, Paolo per la perdita della cara24 gennaio 2019Emanuela, Luca e dipendenti tutti della Bardiani Valvole si uniscono al dolore che ha colpito Donatella e Paolo per la scomparsa della cara mamma24 gennaio 2019Le famiglie del Condominio I Collegati dolorosamente colpiti dalla scomparsa della caraesprimono le più sentite condoglianze al marito Giuseppe, ai figli e familiari tutti.24 gennaio 2019Le famiglie Stefano, Giovanni Cignatta sono vicine al dolore di Cristina e famiglia per la scomparsa della cara sorella24 gennaio 2019Ci uniamo al dolore di Beppe e famigliari per la scomparsa della caraGianCarlo con Giovanna, GianCarla e famiglia.24-1-2019I colleghi della Praxair sono vicini a Paolo e famiglia per la perdita della cara mamma, signora24 gennaio 2019