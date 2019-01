MARIA PIERINA GALEOTTI

Circondata dall'affetto dei suoi cari è mancatadi anni 85Ne danno il triste annuncio i figli Teresa con Gabriele, Elena con Chicco, Walter con Ilaria e i nipoti tutti.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,30 presso la chiesa del Sacro Cuore (P.le Volta).Il funerale si svolgerà domani alle ore 10,15 partendo dalla medesima chiesa, indi al Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento al Dott. Fausto Catena e a tutto il personale medico ed infermieristico del Reparto di Chirurgia d'Urgenza per le affettuose e amorevoli cure prestate.24 gennaio 2019Ï Movimento Italiano CasalingheSilvia e Maurizio, sono vicini a Maria Teresa, Elena e Walter per la perdita della cara mamma24 gennaio 2019Franco e Daniela, Luciano e Olivia e Arturo sono vicini ad Elena, Teresa e Valter per la scomparsa della cara24 gennaio 2019Ettore e Margherita, Oreste e Lella, Giorgio e Idanna, Vincenzo e Anna Maria, Mario e Maddalena si uniscono al dolore degli amici Elena e Chicco per la morte della cara24 gennaio 2019