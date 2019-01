CATERINA BORASCHI

È tornata al Padredi anni 100Lo annunciano la sorella Alice, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.45 partendo da «Villa Parma» per la Chiesa di Palanzano, con Messa alle ore 11.00 indi per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la Chiesa di Sant'Andrea Apostolo in via Berzioli.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Si ringrazia la Dott.ssa Gorreri e tutto il personale del «Gulli».25 gennaio 2019