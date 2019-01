VINCENZA PRISINZANO

«Nessuno muore sulla terra finchè vive nel cuore di chi resta»È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio i figli, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi venerdì 25 gennaio alle ore 14 partendo dalla Sala del Commiato «Ag. Ferrari Luca» Piazza Pontirol Battisti, 5 San Michele Tiorre per la chiesa parrocchiale di San Michele Tiorre, indi al cimitero di Felino.Il presente serve di partecipazione ed anticipato ringraziamento.25-1-2019Ï Luisa, Fabio, Gabriele PelosiTitolari e dipendenti dell'Impresa Chiastra & Pattera sono vicini ad Antonio per la perdita della mamma25 gennaio 2019La dott.ssa Grondelli con Beatrice, Maria, Pietro e Federica è vicina a Mimma per la perdita della cara mamma25 gennaio 2019