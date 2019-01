MARIELLA RADAMANTI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio le sorelle Giacomina, Adriana e il nipote Eugenio con Giovanna.I funerali avranno luogo domani sabato 26 gennaio 2019 alle ore 11.30 presso la chiesa Santa Maria del Rosario, indi si proseguirà per il cimitero della Villetta.Questa sera alle ore 19.30 presso l'abitazione sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a Valentina per le amorevoli cure prestate.25 gennaio 2019Ï Brunetta e GiuseppeÏ Marina Conti e fratelliSiamo vicini alle sorelle per la perdita della caraFamiglia Luciana Bernieri.25 gennaio 2019hai affrontato la vita con una forza incredibile che ci sarà sempre di insegnamento.Ti ricorderemo sempre.Giarelli Giovanni, Elisa, Claudia e Giancarlo con le rispettive famiglie.25 gennaio 2019il tuo ricordo sarà per noi indelebile.I tuoi cugini Livio, Anselmo, Francesca.25 gennaio 2019Ci stringiamo alla famiglia ricordando con profondo affetto la carissima cuginaMario, Silvia, Chiara Pietro.25 gennaio 2019Caraper me sei stata l'amica del cuore con cui confidarsi, la sorella maggiore con cui ridere e scherzare, la mamma buona e generosa che ascolta e consiglia e la spalla su cui piangere.Questo e molto di più sei stata per me.Aiutami a continuare il mio cammino sola.Mi manchi e mi mancherai sempre.Tua Maria Luisa.25 gennaio 2019Cararimarrai sempre nei nostri cuori.Proteggici da lassù come hai sempre fatto qui.Le Tue bimbe...Sempre...Lisa e Sara.25 gennaio 2019La persona comune lascia una piccola tracciatu hai lasciato una scia indelebile.Monica, Marina, Milva e Mario.25 gennaio 2019Giuliana, Isabella e Maria Grazia Bernieri si stringono a Mina e Adriana in questo momento di grande dolore per la scomparsa di25 gennaio 2019Ciaoil tuo ricordo rimarrà sempre vivo nel mio cuore.Rita Chignoli.25 gennaio 2019I condomini, gli inquilini e l'amministratore del condominio «Faelli» di Via Faelli, 1 a Parma, partecipano al dolore dei familiari per la scomparsa della signora25 gennaio 2019volerti bene è stato facile, mi hai insegnato tantissimo la forza e il coraggio, non ti dimenticheremo mai.Anna e Andrea.25 gennaio 2019