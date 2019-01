BRUNO PARENTI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la moglie Gianna, i figli Marco con Dana, Davide con Patrizia, gli adorati nipoti Camilla e Andrea, cognati, consuoceri e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani sabato 26 gennaio partendo alle ore 14,30 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Paolo Apostolo, proseguiranno per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico dell'Utic e del padiglione Barbieri per la grande professionalità dimostrata.25 gennaio 2019Ï Famiglie Cova e TorriÏ Famiglia Petroncini BrunoFondo di Solidarietà «R.Barilla», il Cral Aziendale e Gruppo Donatori Sangue della Società Barilla a nome di tutti i Soci, partecipano al lutto di Davide Parenti per la perdita del padreLa Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce il proprio collaboratore Davide Parenti per la perdita del padre signor25 gennaio 2019L'amministratore e i condomini del condominio Giuliana sito in Via Belgrado, 9 (Pr) porgono le loro più sentite condoglianze per la scomparsa del signore partecipano con profondo cordoglio al lutto che ha colpito la moglie Pagliarini Gianna e la famiglia Parenti.25 gennaio 2019Ciaoti ricorderemo sempre.I tuoi amici Corrado, Vincenzo e Dirce.25 gennaio 2019Le famiglie Zurlini, Conti, Padovani, Calestani, Trivelloni, Cabrini, Barbieri sono vicine a Gianna, Marco, Davide per la perdita del caro25 gennaio 2019