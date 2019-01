TERESA CARRIA

I figli Nicola, Pasquale e Giorgio danno il loro saluto alla cara mammaUnitamente alle nuore, il nipote e parenti tutti, ne annunciano i funerali oggi alle ore 13.15partendo dalla Sala del Commiato COFdi Viale Villetta 16 per la chiesa di Fognano, proseguendo per il cimitero di Viarolo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.26 gennaio 2019Ï Anna Maria LesignoliÏ Paolo FolloniÏ Fam. Luigi e Paola MedianiÏ Carla, Gianluca, Angela Pinazzi e familiariI dipendenti della Idroinox Impianti srl si stringono affettuosamente a Nicola, Giorgio e Pasquale per la perdita della mamma signora25 gennaio 2019Bruna Borelli e famiglia porgono sentite condoglianze a Nicola, Pasquale e Giorgio per la perdita della loro amata mamma25 gennaio 2019Siamo vicini a Nicola, Giorgio e Pasquale per la perdita della mammaPaolo, Simona, Jessica ed Elena.26 gennaio 2019I collaboratori della Bardiani Valvole partecipano al dolore che ha colpito Nicola e Giorgio per la scomparsa della cara mamma26 gennaio 2019