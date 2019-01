NORMA MAVILLA

«Nessuno muore sulla Terra finchè vive nel cuore di chi resta»(Sant'Agostino)È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio le figlie Manuela e Sonia con William, gli adorati nipoti Francesco e Maria Chiara con Nicolas, la sorella Gisella e la cognata Rosa.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato Cof di Collecchio, in via Carrega 12/a, per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie particolare alla cara Rosa Alba per le amorevoli cure prestate.26 gennaio 2019Ï Mimmi, Giovanni FerrariÏ Rosa Alba e MicheleÏ Carla Mistrali, Daniela e PaoloÏ Ida, Giampietro VecchiOsmide partecipa al lutto di Sonia e Manuela per la scomparsa della cara mamma26 gennaio 2019