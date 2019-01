GIANFRANCO COPPI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Con profondo dolore l'annunciano la moglie Franca, i figli Patrizia con Claudio, Donatella con Giorgio, Stefano con Liliana, le sorelle Wanda e Mirella, i cognati, la cognata, i nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì, 28 gennaio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione in strada Val Parma n.169 per la chiesa di Vestola, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,30 presso l'abitazione.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Marino, alla signora Giuliana Papi, al Direttore del Val Parma Hospital Sig. Mario Cotti, al Dott. Poli e a tutto il personale medico e paramedico.27 gennaio 2019Ï Fam. Gianfranco Rabaglia e figliÏ Famiglia Gianlorenzo ZammarchiÏ Fam. Franco, Maria, Tiziana, Cinzia CavatortaÏ Domenica Faccini e famigliaÏ Silvio Ughetti e fam.Ï Fam. Bruna Raschi e figliÏ Fam. Fabrizio ErtaÏ Silvia e AntonioÏ Fam. Quinto Bianchi e figliÏ Fam. Patrizia MarsigliÏ Rosanna, Luciano e famiglieÏ Fam. Massimo Attolini e ValeriaÏ Romano e AntonellaÏ Alberto e CristinaÏ Domenica FontanaÏ Azeglio CerdelliÏ Fam. Renzo BottiÏ Maria DegiacomiÏ Vilma e Ugo BozzardiÏ Fam. Carlo e Marco RabagliaÏ Natalino Forni e famigliaÏ Fam. Giuseppe DelsanteLa nostra più grande fortuna è aver avuto uncome te.Non dimenticheremo mai i tuoi sorrisi quando ci vedevi.Sei stato e sarai sempre speciale per noi.Ci manchi.Alberto, Matteo, Erik con Francesca, Sara con Marco, Marco con Nicole.27 gennaio 2019Il percorso insieme a te è stato breve, ma l'amore che ci hai donato è stato immenso.proteggici da lassù.Bea, Alex, Pietro, Virgi e Nicolò.27 gennaio 2019La sorella Mirella con Carlo, Lorena e Giovanni sono affettuosamente vicini a Franca, Patrizia, Donatella, Stefano e famiglie per la perdita del caro27-1-2019Ciao zioresterai sempre nei miei ricordi.Valerio.27 gennaio 2019Luisa, Claudio e famiglia si stringono in un forte abbraccio a zia Franca, Patrizia, Stefano e Donatella per la perdita del caro27 gennaio 2019Zio Franco, Barbieri Valerio e Antonietta, Barbieri Danilo e Clarissa, Barbieri Antonella e Lino con rispettive famiglie partecipano al dolore di zia Franca, Patrizia, Donatella e Stefano per la perdita del caro27 gennaio 2019Giovanni, Angela e Christian si stringono al dolore di Franca, Patrizia, Donatella, Stefano e famiglie per la perdita del caro27 gennaio 2019Bruno, Mara, Valentina, Nicola e Tommaso sono vicini a Franca, Patrizia, Donatella, Stefano e famiglie per la perdita del caro27 gennaio 2019Franco Vescovi, Patrizia e Claudia con rispettive famiglie sono vicini ai famigliari per la perdita del caro27 gennaio 2019Emma Simonetti Cavalli e famiglia partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del cugino27 gennaio 2019Ugo, Luca Pedesini e dipendenti della ditta Elettroimpianti Langhiranese partecipano al dolore dei familiari per la perdita del caro27 gennaio 2019Titolari e maestranze della Refri Group Srl partecipano al lutto dei familiari e porgono le più sentite condoglianze per la scomparsa del Sig.27 gennaio 2019La Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo, tutto il Corpo Volontari, i dipendenti dell'Assistenza Pubblica di Langhirano sono vicini al Presidente Stefano Coppi e ai familiari in questo triste momento per la perdita del caro27 gennaio 2019Alberto Soncini e Famiglia porgono sentite condoglianze a Stefano e famigliari tutti per la perdita del loro caro27 gennaio 2019Alessio è vicino agli amici Alberto e Matteo per la perdita del caro nonno27 gennaio 2019Daniele, Cristina, Martina, Andrea, Gina e Antonio sono vicini a Patrizia, Erik, Marco, Sara e famiglia per la perdita del caro27 gennaio 2019Con un forte abbraccio partecipiamo al dolore di Franca, Stefano, Patrizia, Donatella e dei famigliari tutti per la perdita del loro caroLuigi, Michele, Luigi e rispettive famiglie.27 gennaio 2019Roberto con famiglia e fratelli è vicino a Franca e figli per la perdita dell'amico27 gennaio 2019Orietta, Oscar, Monia, Katia con le rispettive famiglie sono vicini a Franca e figli per la perdita del caro27 gennaio 2019<+T>Ci uniamo al dolore della famiglia Coppi per la perdita del caro<+T>Claudia, Carlo, Gina.27 gennaio 2019<+T>Graziella, Adele, Adriana con le rispettive famiglie porgono le più sentite condoglianze a Donatella e famiglia per la perdita del caro27 gennaio 2019<+T>Profondamente commossi, ci uniamo con un affettuoso abbraccio, al dolore di Franca, Patrizia, Donatella e Stefano per la perdita del caro<+T>Famiglie Gino e Rina Arrigoni.27-1-2019<+T>Gli amici della squadra del secondo venerdì notte e terzo sabato notte, si stringono a Stefano e ai suoi famigliari, in questo momento di dolore, per la perdita del caro27 gennaio 2019<+T>Antonio, Anna, Marisa, Marina, Pietro, Catia, Luigi si uniscono con affetto al dolore di Franca, Patrizia, Donatella, Stefano e familiari per la perdita del caro27 gennaio 2019<+T>Ennio e famiglia si stringono nel dolore a Franca, Patrizia, Donatella, Stefano e famiglie per la perdita del caro<+T1>GIANFRANCO<+T2>Vestola, <+DL>27 gennaio 2019