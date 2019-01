MARIO MEZZADRI

partecipa al dolore di Bruna per la perdita del padre MARIO Panocchia, 27 gennaio 2019



Giorgio con Graziella, Nicola con Silvia e Matteo si stringono con affetto a Bruna per la perdita del caro papà MARIO Torrechiara, 27 gennaio 2019

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 91Lo annunciano con dolore la figlia Bruna, la sorella Maria, il cognato, le cognate e parenti tutti.Il Rito Funebre si svolgerà lunedì 28 gennaio alle ore 10,45 partendo dalla Casa Protetta Val Parma di Langhirano per la Chiesa Parrocchiale di Arola indi, la salma sarà tumulata nel cimitero di Vigatto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante dott.ssa Allodi, a tutto il personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma di Langhirano e alla Sig.ra Laila per le amorevoli cure prestate.27 gennaio 2019Ï Anna, Nicoletta e LinoLe cognate Adriana, Luisa, Rosa con Aldo e le rispettive famiglie sono vicine con molto affetto a Bruna per la perdita del caro papà27 gennaio 2019Siamo vicine a Bruna per la perdita del caro papàLe cugine Tiziana e Graziella con le rispettive famiglie.27 gennaio 2019Titolari, dipendenti e collaboratori del salumificio La Torre Spa sono vicini a Bruna per la perdita del caro papà27 gennaio 2019Giancarlo e Paolo Grassi con le rispettive famiglie si stringono commossi a Bruna, amica e collaboratrice da una vita, per la perdita del caro papà27 gennaio 2019Il Gruppo