ANGELO SPOTTI

Beatrice, Barbara e Rossana annunciano che all'improvviso il loro «Angelo» è volato in cieloDott.di anni 80Custodiranno sempre nel loro cuore la sua gioia di vivere, la sua voglia di scherzare e l'infinito amore per la sua famiglia.Si uniscono nel dolore Davide, Andrea, gli amati nipoti Marco, Elena e Matteo, la sorella Luciana con Nicola e Michela, i cognati e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 28 gennaio alle ore 15 nella Chiesa di S.Vitale, indi alla cremazione.Il S.Rosario sarà recitato questa sera domenica alle ore 20 nella Cripta di S.Vitale.Eventuali offerte all'Associazione «Il Delfino» e alla Pubblica Assistenza.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.27 gennaio 2019Ci uniamo in un forte abbraccio a Beatrice, Barbara e Rossana per l'improvvisa scomparsa del caro amicoAnselmo e Marina.27-1-2019