MARIO TRIANI

Improvvisamente è mancato ai suoi caridi anni 72Ne danno il doloroso annuncio la moglie Domenica, il figlio Michele e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno in Fornovo lunedì 28 gennaio alle ore 15 partendo dalla Sala del Commiato in via Di Vittorio 17 per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.Una veglia di preghiera questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Fornovo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare a tutto il personale medico e infermieristico del reparto di Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Parma.27 gennaio 2019Ï Famiglie Adriano ed Enrico Grenti