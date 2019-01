GIANNA CORRADI

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio il marito Giuseppe, i figli Francesca con Francesco e Giovanni, Alessandro con Carlotta, Matilde e Carolina, la sorella Daniela con Franco, Francesco e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani martedì 29 gennaio partendo alle ore 11,00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa parrocchiale San Bernardo degli Uberti, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.I famigliari ringraziano sentitamente il personale medico e paramedico del reparto di Medicina Interna ed in particolare il Dott. Vincenzo Di Comite.Si ringrazia inoltre il personale tutto del Day Hospital Oncologico.28 gennaio 2019Ï Marco e Rossana SaccaniÏ Fam. Fermo RiccòÏ Renato e Ave IlariuzziÏ Sara Ilariuzzi e famigliaÏ Marzio, Simona e Gianlucahai lottato con coraggio contro un destino crudele...adesso, chiudi gli occhi e riposa.Un grande bacio per sempre.Tua sorella Daniela.28 gennaio 2019Luigi con Stefania, Matteo e Chicca, Federico e Rosi sono vicini nel dolore a Pino e figli per la perdita della cara28 gennaio 2019Anna e Gianni Maccanelli con le famiglie si uniscono al dolore di Pino e familiari tutti per la perdita della cara28 gennaio 2019Cara ziala tua fiducia, il tuo coraggio ed il tuo ottimismo sono stati un grande esempio per tutti.Ti abbraccio forte.Francesco.28 gennaio 2019La cugina Tiziana si unisce al dolore dei familiari per la perdita della cara28 gennaio 2019Carlo, Chiara, Marcello e Francesca sono vicini a Daniela e familiari tutti per la perdita della cara28 gennaio 2019Carate ne sei andata troppo presto, non dimenticherò i bei giorni da bambine passati insieme.Un bacio.Renata28 gennaio 2019Siamo vicini ad Alessandro e famiglia per la perdita della adorata mammaCon grande affetto, Matteo, Stefania, Rebecca, Simone, Cristina, Camilla, Lilli, Daniele, Katia, Stefano, Margherita.28 gennaio 2019una parte di noi se ne va con te ma nessuno ci ruberà i ricordi e la gioia dei momenti vissuti insieme.Un forte abbraccio a Pino, Francesca, Alessandro e familiari.Paola con Nicola, Mirella, Mario, Valeria, Giuliano, Gabriella, Primo, Enrica, Franco.28 gennaio 2019I colleghi della Confartigianato Imprese Parma sono vicini ad Alessandro per la perdita della mamma, signora28 gennaio 2019La Presidenza, il Consiglio Esecutivo, il Consiglio Territoriale e la Segreteria della Confartigianato Imprese Parma partecipano al lutto del dipendente Alessandro Di Domenico per la scomparsa della mamma, signora28 gennaio 2019Silvia e Andrea con le rispettive famiglie si uniscono con affetto al dolore di Giuseppe, Francesca e Alessandro per la perdita della cara28 gennaio 2019Luca, Simona, Gaia si stringono con affetto a Pino, Francesca, Alessandro per la perdita della cara28 gennaio 2019Ci stringiamo con affetto a Giuseppe, Francesca e Alessandro per la perdita della loro caraAntonio, Giuliana e Francesco.28 gennaio 2019Caro Giuseppe costernati e affranti ci stringiamo a te e partecipiamo al tuo grande dolore per la perdita della tua amataClaudio e Lele, Corrado, Edo, Enrico, Franco e Paolo.28 gennaio 2019<+T>Ernestina, Roberta, Davide e famiglia partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa della cara28 gennaio 2019<+T>Ci stringiamo ad Alessandro e famiglia in questo momento di grande dolore per la perdita della cara<+T>Marco Aiello e famiglia, Rocco Guatteri e famiglia.28 gennaio 2019<+T>Eleonora e Andrea Ilariuzzi sono vicini ad Alessandro e Francesca e familiari per la perdita della cara mamma28 gennaio 2019<+T>Carla e Vinicio, Cristiano e Francesca, Marco ed Elisa partecipano al dolore di Giuseppe, Francesca, Alessandro per la scomparsa della cara28 gennaio 2019<+T>Federica, Filippo, Francesco, Lorenzo, Alessandro, Nicola con le rispettive famiglie sono vicini a Francesca e Alessandro per la dolorosa perdita della cara mamma28 gennaio 2019