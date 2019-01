BRUNO TAMBORONI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86Ne danno il doloroso annuncio i figli, Marzia con Dante, Ilva con Ermes, Giuseppe con Cinzia e l'adorata Alice, la cara Giuseppina, la sorella Bruna, i cognati Tina con Beppe, il cognato Piero, i nipoti e parenti tutti.Il Rito Funebre si svolgerà martedì 29 gennaio alle ore 14.00 partendo dalla Casa Protetta Val Parma di Langhirano per la Chiesa Parrocchiale di Mozzano indi, la Salma sarà tumulata nel cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale di Mozzano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Luciana Sgorbati, al Dott. Ivan Comelli e al Dott. Gianluca Gonzi.28 gennaio 2019Ï Fam. Gonizzi - BergonziÏ Fam. Michele CalandruccioÏ Ivana e Sergio GhirardiÏ Fam. Gigi AnghinettiÏ Manghi BrunaÏ Fabio Comelli e fam.Ï Enrichetta Puglia e figlieÏ Carmen Puglia e figliÏ Paolo, Lucia, GinaÏ Famiglie Boschi e Luisa PetroliniÏ Sergio, Marco PioliÏ Famiglie Sassi, MeliniÏ Dina e figliÏ Fam. Sacchi AristideÏ Fam. Sansonno BergonziÏ Maria, Doriano, Marco e famiglieÏ Gigi, Mirella Sassi e fam.La sorella Bruna con Valter e Daniela sono vicini a Marzia, Ilva e Giuseppe in questo triste momento per la perdita del caroCi mancherai tanto.28 gennaio 2019Pierino Ferrari e figli sono vicini ai familiari per la perdita del caro zio28 gennaio 2019La famiglia Piergiorgio Breschi e Collaboratori, sono vicini a Marzia, Ilva, Giuseppe, Dante e familiari, per la perdita del caro28 gennaio 2019Gilberto, Donata, Diletta e Chiara sono vicini a Giuseppe e famiglia per la perdita del caro28 gennaio 2019Rosella Zanettini ed i colleghi dello Studio Zanettini, Cristina, Francesco, Ilaria, Maria Grazia, Sara, Simone, Sonia, sono vicini ad Ilva e partecipano al lutto della famiglia per la perdita del caro28 gennaio 2019Leda, Sergio, Michele e Chiara sono vicini a Marzia, Ilva e Giuseppe per la perdita del loro caro papà28 gennaio 2019Mauro e Anna si stringono al dolore dei familiari per la perdita del caro28 gennaio 2019Palmira, Andrea, Lara e Alessio sono vicini a Marzia, Ilva e Giuseppe per la perdita del caro papà28 gennaio 2019Ciaosarai sempre nei nostri cuori, Piero, Anna, Lucia e rispettive famiglie.28 gennaio 2019Le famiglie Massobrio e Mantovani si uniscono con un affettuoso abbraccio al dolore di Marzia, Ilva, Giuseppe per la perdita del papà28 gennaio 2019Ivan, Denis e Laura sono vicini ai figli in questo triste momento per la perdita del papà28 gennaio 2019