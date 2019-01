IVA CABRINI

Ha serenamente raggiunto i suoi adorati Onesto e Rudidi anni 88Lo annunciano la figlia Angela con Sandro, la nuora Anna, gli amati nipoti Francesca, Andrea, Matteo e Simone con le rispettive famiglie ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 28, alle ore 10,45 partendo in auto dall'abitazione, in strada Bersagneto 38, per la Chiesa di Sorbolo (ore 11,00 circa) indi si proseguirà per il cimitero locale.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Un caro ringraziamento a Joycelyn per il prezioso aiuto e l'affetto dimostrato, al medico curante dottor Luigi Gabba per le cure prestate ed a Lucia per la premurosa assistenza.Vada inoltre un grazie alle infermiere domiciliari del Comune di Sorbolo per la professionalità.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI di Sorbolo.28 gennaio 2019Ï Enrica, Villiam, Michele e PamelaCi stringiamo con affetto ad Angela, Simone, Matteo e famiglia nel ricordo della caraCaterina con Nicolò, Giovanni, Stefania, Filippo e Maria.28-1-2019Il condominio Cellini porge sentite condoglianze a Anna e famiglia per la scomparsa della cara28 gennaio 2019