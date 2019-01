RENZO FERRARI

Ci ha lasciatoLo annunciano i famigliari.I funerali avranno luogo oggi martedì 29 gennaio partendo alle ore 14,45 dalle Piccole Figlie per la chiesa di Sant'Evasio, proseguiranno per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un grazie sentito alla Dott.ssa Olga Catelli.29 gennaio 2019Ï Marino Greco e fam.Alberto, Paola, Angela e Carlo e rispettive famiglie sono vicini a Michele e Rosaria per la perdita del papà29 gennaio 2019Nel caro ricordo didon Pino, Anna, Adriana, Nina e rispettive famiglie, si uniscono con affetto al dolore di Michele, Rosaria, Alberto, Paola e familiari tutti.29 gennaio 2019Siamo vicini a Rosaria e Michele per la perdita del carissimoFranco, Cristina, Laura, Alberto e famiglie.29 gennaio 2019