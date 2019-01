CROCE

È mancata



Prof.ssa MARIA LUISA RONDANI



Profondamente addolorato, ne dà triste annuncio il figlio Camillo, con Barbara e la piccola Anna.



I funerali avranno luogo domani mercoledì 30 gennaio alle ore 14,00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di Medesano, indi per «Il Tempio» di Valera.



Questa sera alle ore 20,00 nella stessa Chiesa sarà recitato il Santo Rosario.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Casa La Gatta, 29 gennaio 2019



Ï Camilla e Paola Rondani



Antonella e Francesco si stringono in un forte abbraccio all'amico Camillo per la perdita della cara mamma Maria Luisa



e partecipano al dolore della sua famiglia. Parma, 29 gennaio 2019