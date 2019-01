VALTERINO MINGHINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 92Ne danno il triste annuncio i figli Loretta, Edis e Loris, il genero, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi partendo alle ore 14.30 dalla Sala del Commiato di Varano de' Melegari in via Martiri della Libertà 99, per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante dottor Aurelio Ferrentino per le amorevoli cure prestate.29-1-2019Ï Fam. Gianmaria GruppiniÏ Ida AlbiantiÏ Fam. Luigi Fadani