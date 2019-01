DOMENICA PIGONI

È mancatadi anni 80Ne danno il triste annuncio i figli Mariateresa con Giovanni e Francesca, Fabrizio con Sandra, Martina e Valentina, il genero Maurizio, sorelle, cognati e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 30 c.m. alle ore 10 partendo dalla Casa Protetta di Langhirano per la chiesa di Riana alle ore 11.Questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Maria Immacolata (in Strada Casa Bianca, Parma) si reciterà il S. Rosario.Serva il presente di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento vada al medico curante Dott. Barani e a tutto il personale medico e paramedico della Casa di Cura Val Parma per la disponibilità dimostrata.29 gennaio 2019Ï Rosanna Zammarchi e fam.Ï Fam. Lazzaro BasteriÏ Giovanni, Mariarosa e figliÏ Donatella e Giulio CavalliÏ Claudia e FerruccioÏ Ubaldo, Adriana e figliÏ Giancarlo PonziÏ Domenica Basteri e figliÏ Fam. Pietro Pigoni e figliÏ Fam. Sassi MarinoÏ Stefano, Carla e famigliaÏ Antonella, Mariella, Marco e Luisa MorettiÏ Giuliana, Alessandra, GianlucaÏ Portale Claudia e famigliaCiaoti ringraziamo per tutto l'amore che ci hai dato in questi anni, ti ricorderemo sempre.Martina, Valentina, Francesca.29 gennaio 2019Grazieper avermi accompagnato in tutti questi anni con la tua presenza e con il tuo incondizionato Amore, so che anche adesso continuerai ad essermi accanto e tu avrai sempre un posto speciale nel mio cuore.Francesca.29 gennaio 2019Le sorelle Rita e Lina piangono con Fabrizio, Maria Teresa e familiari l'improvvisa scomparsa della cara29 gennaio 2019Maria Pia, Giuseppe, Rita e Marco con rispettive famiglie si stringono in un forte abbraccio al dolore di Maria Teresa, Giovanni, Francesca e Fabrizio per la perdita della cara29 gennaio 2019I cognati Olivina ed Ernestino con Cesarina Mariarosa e rispettive famiglie abbracciano commossi Mariateresa e Fabrizio e ricordano con affetto la cara29 gennaio 2019La cugina Lucia con Arnaldo, Marina, Aristide si uniscono al dolore dei famigliari per la perdita della cara29 gennaio 2019La cognata Vilma con Gianlorenzo, Giuseppe, Mariella e famiglie è vicina a Mariateresa e Fabrizio per la perdita della cara29 gennaio 2019CiaoBernardo e Danila Uccelli con le rispettive famiglie, si stringono ai cugini in questo doloroso momento.29 gennaio 2019Maurizio, Anna, Nives e Andrea si stringono a Maria Teresa e Fabrizio per l'immenso dolore per la perdita della carissima mamma29 gennaio 2019sei tornata a casa dai tuoi cari.Da lassù sostieni Maria Teresa, Fabrizio e famigliari.Vi siamo vicini .Fam. Bacchieri-Zammarchi29 gennaio 2019Partecipiamo al grande dolore di Maria Teresa, Fabrizio e famigliari per la perdita della caraEmilio, Isolina e figli.29 gennaio 2019Giancarlo, Claudio e Giorgio partecipano al dolore dei cugini Mariateresa e Fabrizio per la scomparsa della mammae la ricordano con affetto.29 gennaio 2019Umberto Boschi, Alessandro Utini e Lorenzo Boschi unitamente a tutti i collaboratori delle Aziende Prosciuttificio Tre Stelle, Fratelli Tanzi, Cav. Umberto Boschi e Furlotti Prosciutti sono vicini a Fabrizio e famiglia per l'improvvisa scomparsa della cara mamma29 gennaio 2019I condomini della Scala Piazza Basso 1 partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della signora29 gennaio 2019Giovanni e Antonella sono affettuosamente vicini a Fabrizio, Sandra e familiari per la perdita della cara mamma29 gennaio 2019Carla, Iliana e famiglie sono vicine a Maria Teresa e Fabrizio per la perdita della cara29 gennaio 2019Giacomo Bergamaschi e famiglia sono vicini a Fabrizio e Maria Teresa per la scomparsa della cara29 gennaio 2019Le famiglie Maurizio e Alessandro Raffaini sono vicine a Fabrizio e Maria Teresa e familiari tutti per la morte della mamma29 gennaio 2019