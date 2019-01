MARIA PAGANI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio il figlio Bruno con Sonia e Andrea, la consuocera Ivana, il fratello, la sorella e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi martedì 29 gennaio alle ore 14.30 partendo a piedi dalla Sala di Commiato Cof Arduini in Monticelli T. (Via Spadolini, 14/d) per la chiesa parrocchiale, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott.ssa Coppola, alle signore Oksana e Gabriela per le amorevoli cure prestate.29 gennaio 2019Ï Mina, Ivo e famigliaIl fratello Renzo, il nipote Silvano con Mirca, Rita e Marco si uniscono al dolore di Bruno e famiglia per la perdita della cara sorella e zia29 gennaio 2019Le titolari e i collaboratori della Sani Termoidraulica Srl si uniscono al dolore di Sonia e Bruno per la scomparsa della signora29 gennaio 2019