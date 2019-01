NERA MAESTRI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 94Ne danno il triste annuncio i figli Franco con Anna Maria, Simona con Gino, gli adorati nipoti Marco con Serena, Pietro con Eleonora e le piccole Matilde ed Angelica, i parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 30 c.m. alle ore 9.45 partendo dalla Sala del Commiato del S.Mauro Abate di Colorno per il Duomo.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Colorno.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 in Duomo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie al medico curante Dott.ssa Sirola e a tutto il personale del S.Mauro Abate per le cure prestate.29 gennaio 2019Ï Carla, Emilia Maestri e famiglieÏ Emilio Maestri e famigliaÏ Luciana GelatiÏ Mario Pescatori e famigliaÏ Angela Maestri e famigliaÏ Ghiretti IoneÏ Famiglia Sergio SommiÏ Famiglia Marco, Regina, Nicolò AddariÏ Luigina e Rosetta Maestri e Cesare MonicaCara ziaresterai sempre nei nostri cuori.Abbracciamo Simona e Franco con tanto affetto.Valeria ed Alessandra con le famiglie.29 gennaio 2019Le famiglie Stillo, Branciari, Rolli, Mordacci, Melchionna del condominio Gardenia, sono vicine a Simona e Franco per la perdita della mamma29 gennaio 2019Alberto Stillo con Marisa è vicino a Simona, Franco, Pietro e Marco per la scomparsa della loro cara29 gennaio 2019