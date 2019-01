AZIOLDA GHIRETTI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 97Lo annunciano il figlio Roberto con Ornella, la nipote Roberta con Riccardo e Thomas, i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani giovedì 31 gennaio alle ore 10,15 partendo dalla Casa Protetta di Alberi di Vigatto per la Chiesa di Santa Croce, indi al cimitero della Villetta.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19,00 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento a tutto il personale della Casa Protetta di Alberi di Vigatto.30 gennaio 2019Ï Bruno e Ines BazzinottiÏ Massimo e Paola BazzinottiÏ Giulio ed Elena BazzinottiCorrado, Lauretta e Riccardo partecipano al lutto di Roberto per la scomparsa della cara mamma30 gennaio 2019I nipoti Erica, Isa, Gilda, Marco, Nadia e Giuliana Guerra e le loro famiglie si uniscono al dolore dei cugini Roberto ed Ornella per la scomparsa della cara mamma30 gennaio 2019Gli amici Vittore e Anna, Bruno e Dimma, Roberto e Lauretta, Ugo e Loredana, Paolo e Margherita, Saro partecipano commossi al dolore di Roberto e famiglia per la perdita della cara mamma30 gennaio 2019Lina, Luigi, Mariangela, Renzo e Claudio si stringono con affetto a Roberto, Ornella e Roberta nel ricordo della cara30 gennaio 2019Isa e Arnaldo si stringono con amicizia e affetto a Roberto e Ornella, nel dolore per la perdita della cara mamma30 gennaio 2019Nel ricordo affettuoso della caragli amici sono fraternamente vicini a Roberto e famiglia.Paolo, Manuel, Sergio, Bruno, Arnaldo, Cristina, Luigi, Graziano, Marco, Monica, Valentina, Renato, Enrico, Pino, Mauro.30 gennaio 2019