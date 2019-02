LUIGI VENTURINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 86(Alpino)Ne danno il triste annuncio la moglie Giacomina, le figlie Claudia con Mario, Maria Elena e Michele, Silvia con Andrea e Francesco.I funerali si svolgeranno oggi alle ore 14.30 partendo dalla Sala del Commiato in via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa parrocchiale di Langhirano indi al cimitero di Mattaleto.Un grazie di cuore alla famiglia Cotti, al personale medico e paramedico del Val Parma Hospital, e alle assistenti Pietrina e Lia.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31 gennaio 2019Ï Fam. MeliÏ Gavino Cucui e fam.Ï Teresa e Gabriele SommiÏ Tino Simonini e famigliaÏ Famiglie Raffaella, Stefano e Massimo BorchiniÏ Fam. Amos Muzzariniuna persona buona e che amava la famiglia, rispettosa nei confronti di tutti indistintamente, instancabile lavoratore!Il nonno più bello che c'è.Michele.31 gennaio 2019Anna piange con Giacoma, Claudia e Irene il carissimo cugino31 gennaio 2019Lucia con Andrea, Luca, Pietro e famiglie sono affettuosamente vicini a Giacomo, Claudia e Silvia per la perdita del caro31 gennaio 2019I compagni e lo staff tecnico dell'A.S.D. Ghiare sono vicini a Francesco e ai suoi familiari per la perdita di31 gennaio 2019Ivano, Cinzia e famiglia partecipano al dolore di Claudia, Silvia e Giacoma per la scomparsa del caro31 gennaio 2019Tutto il Comitato Anziani di Langhirano è vicino a Giacoma e figlie per la perdita del caro31 gennaio 2019Ï Lina e Fernando GennariIl Gruppo Alpini di Langhirano si unisce al dolore dei familiari per la perdita dell'Alpino31 gennaio 2019Paolo Schianchi e famiglia sono affettuosamente vicini a Giacoma, Claudia, Silvia e familiari tutti per la perdita del caro31 gennaio 2019L'Equipe Medica e tutto il Personale del Valparma Hospital partecipano al lutto delle famiglie Cotti e Venturini per la perdita del caro31 gennaio 2019Pietro, Paola e Mariachiara partecipano al lutto di Silvia e famigliari per la scomparsa di31 gennaio 2019Stefano Coppi e famiglia porgono sentite condoglianze al sig. Mario Cotti e familiari tutti per la perdita del signor31 gennaio 2019I soci e il Consiglio della Sps La Fabiola partecipano al lutto dei famigliari e ricordano con stima e riconoscenza il socio fondatore e Presidente31 gennaio 2019Maria Giulia, Anna Maria, Giovanna e Monica sono affettuosamente vicine a Silvia per la perdita del papàe porgono sentite condoglianze ai famigliari.31 gennaio 2019Alcide Gallina unitamente a famigliari e collaboratori partecipano al dolore della famiglia Venturini per la perdita del caro31 gennaio 2019Cristina e Paolo con Elena e Tullio sono vicini a Claudia e famiglia nel dolore per la perdita del papà31 gennaio 2019Adelaide con Giovanni e Roberta, Corrado e Grazia, Francesca e Massimo si stringono commossi a Giacoma, Claudia e Silvia per la scomparsa del caro31 gennaio 2019I soci tutti del Lions Club Langhirano Tre Valli partecipano con profondo cordoglio al dolore di Claudia, Mario e famigliari per la scomparsa del caro31 gennaio 2019Francesco Zini partecipa commosso al dolore dei famigliari per la perdita del loro caro31 gennaio 2019Caro amiconon ti dimenticheremo mai.Abbracciamo con affetto Giacoma, Claudia, Silvia e famigliari tutti.Alberto Soncini e famiglia.31 gennaio 2019Le amiche di sempre Simonetta, Milva, Simona, Tiziana, Maria Teresa con le rispettive famiglie con affetto sono vicine a Claudia, Giacoma e Silvia e famigliari per la perdita del caro31 gennaio 2019