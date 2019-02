LUIGI BATTISTINI

Ci ha lasciato il nostro caro zioNe danno il triste annuncio i nipoti Antonio con Cristiana e Francesca con Aiace, la cognata Isa e i nipotini tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 13.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa del Sacro Cuore di P.le Volta indi per il cimitero di Soragna.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si ringraziano la Signora Lara per le amorevoli cure e tutta l'equipe del Padiglione Barbieri Clinica Geriatrica.31 gennaio 2019Alberto Fornari con le collaboratrici dello studio notarile partecipano commossi alla dolorosa perdita del signordi cui ricordano l'intelligenza, la dignità e la fedele devozione.31-1-2019Paola e Marco Alessandrini con Brando, Laura, Francesca e Alberto Ricasoli partecipano commossi per la perdita del carissimo signordi cui ricordano la cultura, la profonda umanità e la dedizione al lavoro.31-1-2019