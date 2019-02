MIRCO MAGRI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 73Ne danno il triste annuncio la moglie Elia, i figli Cinzia con Raffaele e Tommy, Cristiano con Romina, i cognati Ivana e Antonio, le nipoti Serena e Natascia con le rispettive famiglie e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 1 febbraio alle ore 9.30 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano via Renzo Pezzani, n. 27 per la chiesa di Beduzzo.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.31 gennaio 2019Ï Mariangela e FabioÏ Corrado Mansanti e fam.Ï Marialuisa Magri e fam.Ï Fam. Francesco UghettiÏ Fam. Battista, Massimiliano LazzariÏ Dino e FrancescaÏ Fam. Ciro, Daniela UbaldiÏ Fam. Magri LucchiÏ Roberto, Lauretta, AlessiaÏ Eugenio, Stefania e MattiaÏ Marco, Serena, Gianni e MarcellaÏ Luciano, Rosanna Ughetti e famiglieÏ Alberto Di Meo e famigliaÏ Carlo e CaterinaÏ Fam. Bruno GallassiGrazieper tutto l'amore che ci hai dato.Sarai sempre nei nostri cuori.Natascia e Serena.31 gennaio 2019Gli zii Osvaldo e Mercedes insieme ai figli sono vicini a Elia, Cinzia, Cristiano e familiari per la perdita del caro31 gennaio 2019Ci stringiamo con affetto ai familiari per la perdita del caroFamiglie Magri Pelizza.31 gennaio 2019Maura e Cristian partecipano al dolore di Elia, Cinzia, Cristiano e familiari per la perdita del caro31 gennaio 2019Elisa, Pietro e Alessia con le rispettive famiglie si stringono a Cinzia, Raffaele e Tommaso per la perdita dell'amato31 gennaio 2019Addiouna gelida giornata invernale ti ha strappato dalla tua terra, dai tuoi monti, dalla tua amata famiglia alla quale noi siamo affettuosamente vicini.Lucia, Ornella, Enrico.31 gennaio 2019Silvia, Marilisa, Elisa, Chiara partecipano al dolore di Cinzia e famiglia per la perdita del papà31 gennaio 2019Ciaoti ricorderemo sempre con tanto affetto.Ci uniamo al dolore di Elia, Cinzia e Cristiano.Caterina, Tiziana e Almo.31 gennaio 2019Gli amici del bar: Simone, Luciano, Emanuele, Alessandro e Luca sono vicini a Cristiana e famiglia per la perdita del caro31 gennaio 2019Daniela, Francesco e Michele sono vicini con affetto a Cinzia e famiglia per la perdita del caro papà31 gennaio 2019Angelo e Mirella con rispettive famiglie sono vicini a Elia, Cinzia, Cristiano per la scomparsa del caro31-1-2019Il Dirigente e tutti i colleghi del Servizio Edilizia Scolastica- Patrimonio della Provincia di Parma sono vicini a Cristiano e famiglia per la perdita del padre31 gennaio 2019Ramona e Luigi si stringono a Cinzia e famiglia per la perdita del loro caro31 gennaio 2019