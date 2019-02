GEMMA PAVARANI

È mancatadi anni 98L'annunciano il nipote Emanuele con Paola, Veronica e Federico.I funerali avranno luogo venerdì 1°febbraio alle ore 9,45 partendo dalla Sala del Commiato del S.Mauro Abate di Colorno per il Duomo, dove saranno celebrate le esequie.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 in Duomo.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito grazie al medico curante Dott. Sassi.31 gennaio 2019Ï Luigi Buia e famigliaÏ Luisa, Tina RolliMina e Giuliana sono vicine ad Emanuele e Paola per la perdita della cara nonna31 gennaio 2019Ines con Ernesto, Stefano con Paola, Roberta con Mario sono vicini con grande affetto ad Emanuele, Paola e Bimbi per la perdita della cara nonna31 gennaio 2019