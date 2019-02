PIERINA BERTOZZI

Ha raggiunto il suo adorato Aldo nella Casa del SignorePersona amante delle cose semplici ma di grandi valori; moglie ammirevole e madre esemplare ha dedicato tutta la vita alla sua famiglia con dolcezza, gioia, fermezza e grande amore.La figlia Tiziana ne annuncia la scomparsa a funerali avvenuti e ringrazia i medici e le persone che l'hanno assistita nel lungo periodo di malattia e sofferenza che Pierina ha affrontato con forza e dignità, doti che l'hanno sempre contraddistinta.1 febbraio 2019I condomini e gli amministratori del condominio «Pelacani 7» di via Pelacani, 7 Parma partecipano al dolore della famiglia per la perdita della signorae porgono sentite condoglianze.1 febbraio 2019«La morte non è estinguere la luce; è mettere da parte la lampada perchè l'alba è arrivata»(R. Tagore)Con grande dolore per la perdita diValeria, Rita, Rosanna, Ilaria sono vicine a Titti con amicizia e immenso affetto.1 febbraio 2019