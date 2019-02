LUCIA BERTOZZI

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la sorella Marisa, la cognata Giannina, le nipoti Claudia con Adriano, Vanna con Marco e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 2 febbraio alle ore 10.00 partendo dalla Casa Protetta L.Peracchi di Fontanellato per la Chiesa Parrocchiale di S. Croce e si proseguirà per il cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di S. Croce.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Paolo Guareschi e a tutto il personale della Casa Protetta L.Peracchi per le amorevoli cure prestate.1 febbraio 2019Ciao ziati ricorderemo sempre con affetto.Francesco e Stefania.1 febbraio 2019