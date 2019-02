CARLA FANTASIO

Ci ha lasciato la caraNe danno il triste annuncio i figli Andrea e Stefania, i nipoti Vittoria, Giulia Margherita, Nina, il cognato Attilio e parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 2 febbraio partendo alle ore 14.30 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa di San Leonardo indi si proseguirà per il Cimitero della Villetta.Un particolare ringraziamento al genero Armando per le amorevoli cure prestate in questi anni.1 febbraio 2019Ciaograzie per ciò che mi hai dato.Andrea e Silvia.1 febbraio 2019La nipote Silvia con Giulio, Laura e Guido si stringono affettuosamente ai cugini nel ricordo della ziache non svanirà mai.1 febbraio 2019Carla e Filippo sono vicini ad Andrea per la perdita della cara mamma1 febbraio 2019