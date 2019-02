VERALDO TAMBORINI

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 69Ne danno il triste annuncio la moglie Silvana, il figlio Marco con Lisa e parenti tutti.I funerali avranno luogo oggi alle ore 14.20 partendo dalla Sala del Commiato Ditta Bola di Felino, per la chiesa di Felino, indi al cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare agli amici Luciano con Novella, Mario con Maria e a tutti gli amici per l'aiuto e l'affetto dimostrato.Inoltre si ringrazia la Dott.ssa Maria Antonietta Garieri, gli infermieri domiciliari e la Cooperativa Aurora Domus per le amorevoli cure prestate.1 febbraio 2019Ï Lucia Pacchiani e famiglieÏ Famiglia Bergenti CorradoÏ Fam. Amos DallatanaÏ Lina, figlie e famiglieÏ Giovanna, Pier Luigi, EzioÏ Vasco BercigaÏ Famiglie Rabaglia, PensatoÏ Luciano Salsi, Novella e Mariarosa CatelliÏ Stefano e famiglia FontanesiÏ Marcello Spaggiari e fam.I cugini Gambara Angiolina, Giovanni, Dante, Rosaria e Zaira con rispettive famiglie, Aidano, Gianni, Ivo e Fatima, Pietro e Daniela si stringono a Silvana, Marco e Lisa per la scomparsa del caro1-2-2019I cugini William e Carla, Claudio e Miriam, Riccardo e Nazarena, Mariagrazia sono vicini a Silvana e Marco in questo triste momento per la perdita del caro1 febbraio 2019Ï Mauro, Sonia, Thomas e MatildeÏ Rossano, Monica e DeniseIl cugino Bruno Rangoni, unitamente ai figli Claudio e Laura, si stringono al dolore di Silvana e Marco per la perdita del caro1 febbraio 2019Silvano, Roberta, Matteo, Giorgia e zio Dino sono vicini a Silvana e Marco per la scomparsa del caro1 febbraio 2019Donatella e Lodovico sono vicini a Silvana e Marco per la perdita del caro1 febbraio 2019Siamo vicini a Silvana, Marco, e Lisa per la perdita del caroMarica, Guido, Lia, Michela, Luca, Margherita e Marisa.1 febbraio 2019In questo triste momento Miro e Pierangela si stringono affettuosamente a Silvana e Marco per la perdita del caropersona generosa e sempre disponibile.1 febbraio 2019Rina, Lucia e Amilcare sono vicini a Silvana e Marco per la perdita del caro1 febbraio 2019