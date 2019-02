MIRELLA MANFRINI

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore il figlio Alessandro, il marito Leonardo, la sorella Carla e parenti tutti.Il funerale si svolgerà sabato 2 febbraio 2019 partendo dall'Ospedale Maggiore alle ore 10.45 per la chiesa di Ognissanti indi al Tempio di Valera.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 febbraio 2019Ï Angelo RossiÏ Dante, Elena e AndreaÏ Gilda, Erica e FrancescaÏ Mario, Rina, Gianluca e AlessandraÏ Luciana, Massimiliano e MarinaÏ Andrea Genitrini e AnnalisaÏ Gianni e CinziaFrancesca e Alessandra, Michele e Mirco con le rispettive famiglie partecipano al dolore di Alessandro e Leonardo per la scomparsa della zia1 febbraio 2019Francesca Minardi, Cesare e M.Vittoria sono vicini con affetto ad Alessandro ed al suo papà per la perdita della cara1 febbraio 2019Tiziana, Elisa e Stefania si stringono ad Alessandro, Leonardo e Carla e ricordano con affetto la caraper i bei momenti trascorsi insieme.1 febbraio 2019Le famiglie del Condominio Castelletto di via Galimberti n. 20 partecipano commosse al dolore dei famigliari per la perdita della cara1 febbraio 2019Giorgio e Franco Bardiani con le famiglie sono vicini all'amico Leonardo per la perdita della cara1 febbraio 2019Nel dolore di questo momento, ci stringiamo in un caloroso abbraccio a Leonardo ed Alessandro per la scomparsa della mammaDavide, Cecilia, Alessandro, Chiara, Paola e Cristina.1 febbraio 2019Nel ricordo delle belle e spensierate ore vissute tutti insieme Maurizio Campari e tutta la famiglia sono vicini, in questo doloroso e triste momento, ai cari Alessandro e Leonardo pensando acon affetto e nostalgia.1 febbraio 2019Anna Maria e Rodolfo, Gianfranco e Mariangela con le rispettive famiglie, si uniscono al dolore di Alessandro e Leonardo nel ricordo di1 febbraio 2019