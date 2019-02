ANTONIETTA ALBERTELLI

Ci ha lasciato la nostra caraNe danno il triste annuncio il marito Giuseppe, i figli Odoardo, Sandro con Federica, i nipoti Francesca e Marco e parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 2 febbraio alle ore 10.00 partendo dalla Sala del Commiato in Langhirano via Renzo Pezzani n. 27 per la chiesa di Corniglio, indi al cimitero di Miano.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.3.0 nella chiesa di Corniglio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Daniele Cattani.1 febbraio 2019Ï Roberto Turrini e fam.Ciaoti ringraziamo per i momenti splendidi passati insieme.I tuoi nipoti Francesca e Marco.1 febbraio 2019La consuocera Rita con il figlio Gianluca è vicina al dolore di Giuseppe, Ninni, Sandro e famiglia per la scomparsa della cara1 febbraio 2019